На помощь пострадавшим в Индонезии выделят 37 миллионов долларов

Правительство Индонезии планирует выделить более 37 миллионов долларов для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения и цунами на острове Сулавеси, сообщило агентство Antara со ссылкой на министра финансов страны. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам главы ведомства Сри Мульяни Индравати (Sri Mulyani Indrawati), национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) запросило почти 560 миллиардов индонезийских рупий (около 37,5 миллиона долларов). Средства будут выделены в воскресенье, чтобы BNPB могло оперативно приступить к работе. Власти не исключают, что сумма будет увеличена.

Индравати отметила, что сейчас правительство стремится сосредоточиться на спасении пострадавших и оказании им помощи. Выделенные средства пока не будут направлены на восстановление инфраструктуры.

Утром в пятницу у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в этом же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. Затем СМИ сообщили, что на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. По последним данным, число жертв землетрясения в городе Палу в Индонезии достигло 420.