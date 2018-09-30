В Вашингтоне потерпел крушение легкомоторный самолёт

В американском штате Вашингтон разбился легкомоторный самолёт, в результате чего пострадало два человека.

Как сообщает KXLY, инцидент случился в округе Спокан, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Эксперты федерального управления гражданской авиации США выясняют причины крушения воздушного судна.