Американский блюзовый певец Отис Раш скончался в возрасте 84 лет

30 сентября 2018 11:22

Американский блюзовый певец и гитарист Отис Раш скончался на 85 году жизни. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщается на официальном сайте музыканта. 

Как сообщает его жена, Раш скончался в субботу, 29 сентября, из-за осложнений после инсульта, который он перенес в 2003 году. Семья Раша попросила соблюдать политику конфиденциальности, отметив, что подробности сообщит позднее.
Как пишет издание Rolling Stone, его первая запись "Я не могу тебя бросить, детка" (I Can`t Quit You Baby), сделанная в 1956 году, достигла шестой строчки чарта "ритмы энд блюз" издания Billboard и привела его к международному признанию.

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