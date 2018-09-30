В Индонезии в результате землетрясения и цунами погибли 832 человека - ВИДЕО
Число жертв землетрясения и последовавшего за ним цунами в городе Палу в Индонезии достигло 832, сообщило Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB). Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее сообщалось о 420 погибших и 540 пострадавших.
Утром в пятницу недалеко от города Палу на острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1.
Позднее в этом же районе зафиксировали еще один толчок магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. Затем СМИ сообщили, что на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.
Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома).
В этом районе располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.
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