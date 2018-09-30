В Южной Корее заявили о снижении числа перебежчиков из КНДР при Ким Чен Ыне

Число перебежчиков из КНДР в Южную Кореи значительно снизилось при правлении северокорейского лидера Ким Чен Ына и составило за первые 9 месяцев 2018 года немногим более 700 человек. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Такие данные привел представитель правящей в Южной Корее Демократической партии со ссылкой на министерство по делам национального объединения.

В частности, в 2011 году число перебежчиков из КНДР составляло 2 тысячи 706 человек, но уже в 2012 году их количество упало до 1 тысячи 502 человек и продолжило снижаться в последующие годы. В 2017 году число северокорейских перебежчиков в Южную Корею составило 1 тысяча 127 человек, а с января по август 2018 года - всего 703 человека.

Эксперты полагают, что снижение количества перебежчиков из КНДР связано с усилением контроля на границе двух государств, а также резким ростом цен на услуги так называемых "проводников", которые якобы помогают с организацией побега.