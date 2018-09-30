Трамп собирается взимать плату за военную помощь США

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться от развитых стран оплаты за военную поддержку со стороны Вашингтона. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Когда речь идет о богатых странах, таких как Саудовская Аравия, Япония, Южная Корея, для чего финансировать их армии? Они будут нам платить", - заявил глава Белого дома.

По его словам, в случае с Южной Кореей американцы финансируют "около 60% их армии". Кроме того, Трамп добавил, что, согласно докладов генералов армии США, Белый дом платит за эти страны, потому что "они - наши союзники".

Между тем, американский лидер считает, что "высшие военные чины не разбираются в финансах", и назвал ситуацию "отвратительной торговой сделкой и отвратительной военной операцией".