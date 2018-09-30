Трамп собирается взимать плату за военную помощь США

30 сентября 2018 12:39

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться от развитых стран оплаты за военную поддержку со стороны Вашингтона. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Когда речь идет о богатых странах, таких как Саудовская Аравия, Япония, Южная Корея, для чего финансировать их армии? Они будут нам платить", - заявил глава Белого дома.

По его словам, в случае с Южной Кореей американцы финансируют "около 60% их армии". Кроме того, Трамп добавил, что, согласно докладов генералов армии США, Белый дом платит за эти страны, потому что "они - наши союзники".

Между тем, американский лидер считает, что "высшие военные чины не разбираются в финансах", и назвал ситуацию "отвратительной торговой сделкой и отвратительной военной операцией".

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