Останки советского и вьетнамского пилотов обнаружены в джунглях
Останки советского и вьетнамского пилотов обнаружены в джунглях северной части Вьетнама в 80 километрах от Ханоя. Летчики числились пропавшими без вести с 1971 года. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.
Установлено, что найденные останки принадлежат двум летчикам - Конг Фыонг Тхао и инструктору Юрию Пояркову. Известно, что 30 апреля 1971 года этот экипаж выполнял учебный полет на МиГ-21У. Неожиданно с самолетом оборвалась связь, и он пропал с экранов радаров. Истребитель мог потерпеть крушение и упасть в джунглях, однако ни самолет, ни тела летчиков так и не были найдены. Пилоты с той поры считались пропавшими без вести.
Активная фаза поисков возобновилась после того, как внучка Пояркова Анна Червенко обратилась к группе местных энтузиастов. Был определен район вероятного крушения, затем найден фрагмент разбившегося МиГа. После этого к поисковым операциям в горных районах подключились вьетнамские ВВС.
В летней экспедиции принимали участие более 50 человек: военные, волонтеры и местных жителей. Уточняется, что останки найдены в удовлетворительном состоянии, что позволит провести анализ ДНК и окончательно установить личности погибших.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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