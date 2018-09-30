В Индонезии рассказали о пропавших без вести иностранцах после землетрясения

Представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо сообщил, что в результате землетрясения на индонезийском острове Сулавеси пропавшими без весит числятся несколько иностранцев. Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, передает Reuters.

По словам представителя управления, среди пропавших без вести трое французов, один южнокореец и один малайзиец.

Данное заявление он сделал в ходе пресс-конференции в воскресенье, 30 сентября.