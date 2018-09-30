Число посетивших с начала года турецкую Анталью туристов превысило 11 млн
Число туристов, посетивших турецкую Анталью с начала года превысило 11 миллионов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщают турецкие СМИ.
Согласно данным Управления культуры и туризма провинции Анталья, за период с 1 по 29 сентября текущего года посредством аэропортов Антальи и Газипаша в регион прибыли 1877,5 тысячи туристов. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года, число туристов выросло на 25 процентов.
"С первого января по двадцать девятое сентября посредством двух аэропортов в регион прибыли 11,4 миллиона туристов. 10,71 миллиона из низ прибыли в аэропорт Антальи, 287,8 тысячи же - аэропорт Газипаша. В сравнении с показателями того же периода прошлого года число туристов выросло на 28 процентов", - отмечает управление.
За указанный период 2018 года Анталья приняла на 2416,1 тысячи больше туристов, чем в 2017 году.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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