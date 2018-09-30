Известный переводчик рассказал, какие языки наиболее востребованы сегодня

Известный российский переводчик, долгое время работавший с Эдуардом Шеварднадзе и Михаилом Горбачевым, Павел Палажченко рассказал о том, какие языки на сегодняшний день наиболее востребованы для перевода.

Как передает Day.Az, рассказывая РИА Новости, о том, какие иностранные языки в области перевода сейчас наиболее востребованы, Палажченко назвал английский. "Уже несколько десятилетий роль глобального средства общения играет английский язык", - сказал он.

"Его осваивают граждане разных стран, на нем пишется большое количество текстов не только в англоязычных странах. Это, безусловно, самый востребованный язык. Далее идут официальные языки ООН - французский, испанский, китайский, арабский. Плюс немецкий, португальский, японский", - сказал он, добавив, что "на эти языки вместе взятые приходится львиная доля работы".

"Но мне кажется, что возрастает роль и некоторых других языков, например, турецкого, корейского, хинди. А высококлассных специалистов по этим языкам немного", - заметил Палажченко.

Высказываясь по теме электронного перевода, который может в ближайшее время вытеснить традиционный, он рассказал, что "такие предсказания были и в те годы, когда я начинал учиться в институте, а было это 50 с лишним лет назад".

"Прорыв, который сделал google translate (кстати, в последние несколько лет качество его переводов практически не растет), позволяет знакомиться с содержанием текстов на разных языках, но спрос на высококачественный перевод сохранился и, вполне возможно, будет даже расти", - добавил он.

"Другое дело - различные средства автоматизации перевода (электронные словари, системы помощи переводчикам и "переводческой памяти"). Они нужны, их надо уметь использовать, но конечной, ответственной инстанцией остается человек", - сказал Палажченко.

Отвечая на вопрос о профессиональных трудностях он отметил, что "вся "жизнедеятельность" переводчика - это постоянное преодоление трудностей".

"Я на днях прочитал для участников и зрителей конкурса устных и синхронных переводчиков "Косинус", проходившего в МГУ, лекцию на тему "Как учиться всю жизнь". Для переводчика это норма. Иначе невозможно оставаться на уровне, невозможно преодолевать постоянно возникающие трудности", - заключил он.