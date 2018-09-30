В Японии число пострадавших при тайфуне "Трами" превысило 70 человек

Число пострадавших в результате шквалистого ветра, вызванного прохождением мощного тайфуна "Трами" на юге и юго-западе Японии, выросло до 71, еще один человек числится пропавшим без вести. Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, передает телеканал NHK.

Ранее сообщалось о 66 пострадавших. Поступают данные о паводках, перевернутых автомобилях, сорванных крышах домов и поваленных деревьях.

По данным Главного метеорологического агентства страны, в настоящее время тайфун "Трами", которому присвоен порядковый номер 24, находится между островом Кюсю и юго-западом главного японского острова Хонсю. Давление в центре тайфуна составляет 950 гектопаскалей. Скорость ветра в центре равна 45 метрам в секунду, при порывах - до 60 метров в секунду. Метеорологи квалифицируют его как "чрезвычайно сильный" и предупреждают о рекордно сильном штормовом ветре, который сопровождает продвижение тайфуна.

Циклон продвигается на северо-восток со скоростью 45 километров в час и, как ожидается, в течение воскресенья пройдет по западным, центральным и восточным районам главного японского острова Хонсю.

Согласно последним данным, отменено 1126 авиарейсов, связывающих различные части страны. Руководство международного аэропорта Кансай, который пострадал при тайфуне "Джеби", приняло решение приостановить работу двух взлетно-посадочных полос, начиная с 11 часов по местному времени (05.00 мск). Полностью отменено движение скоростных поездов "синкансэн" между Токио и западными и юго-западными регионами.

Приостановлено движение рейсовых автобусов и паромного сообщения. Наблюдаются перебои в работе метро и пригородных поездов.

Ожидается, что за сутки в зоне прохождения тайфуна может выпасть до 500 миллиметров осадков. В частности, на Кюсю ожидается до 350 миллиметров осадков, в регионе Кинки, где расположены такие крупные города как Осака, Киото, Кобэ, - до 450 миллиметров, а в центральных и западных районах - до 250-300 миллиметров.

Специалисты предупреждают о повышении высоты волн до 13 метров и призывают жителей в районах возможного прохождения тайфуна воздержаться от выхода в море. Метеорологи также указывают на повышенную опасность схода оползней в результате проливных дождей.