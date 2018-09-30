Цунами в Индонезии: погибших могут быть тысячи

Число погибших при землетрясении и цунами в Индонезии может достичь нескольких тысяч. Об этом сообщил вице-президент страны Юсаф Каллу. Сейчас, по его данным, погибшими числятся уже 832 человека, тысячи ранены. Разрушены дома, дороги, мосты. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Поисково-спасательные операции идут по всему городу Палу - столице индонезийской провинции, испытавшей мощные толчки землетрясения и цунами. Идет разбор завалов на месте отеля "Роа-Роа" в центре в города, сколько людей заживо погребены под этими обломками здания - неизвестно. Во всем городе только по подтвержденным данным, таких разрушенных зданий около тысячи. Всего в зоне бедствия оказался весь регион Донггала с населением около 300 тысяч человек. До отдаленных районов с многочисленными бедняцкими деревнями спасатели до сих пор не могут добраться. Говорить о том, сколько всего человек стали жертвами мощнейшего землетрясения и цунами на Сулавеси, - еще очень рано.

"Большинство жертв погибли в результате землетрясения и цунами. Мы получили много сообщений о том, что мертвые тела находятся вдоль прибрежной зоны. Скорее всего, число погибших будет расти", - считает представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо.

В воскресенье раненых начали вывозить из зоны разрушений на самолетах. Масштаб бедствия таков, что власти пока не справляются своими силами. Им помогают многочисленные волонтеры - это местные жители, которые не пострадали. Впрочем, зафиксированы и случаи мародерства. Не стесняясь камер, они растаскивают товары из разрушенных магазинов и сливают бензин из поврежденных автомобилей.

Поднятая землетрясением волна цунами в некоторых местах достигала в шести метров в высоту. Тем, кто не успел покинуть побережье, спастись было невозможно. Сегодня на этом когда-то людном месте - пустыри, покрытые обломками, под которыми остаются люди.

За ходом поисково-спасательной операции следит президент Индонезии Джоко Видодо. "Я слежу за обновлением информации каждую минуту. Я собираюсь сам побывать городах Сиги, Донггала и Палу, чтобы лично ознакомиться с ситуацией", - сказал он в недавнем обращении.

При этом масштаб разрушений только продолжает разрастаться - на Сулавеси не прекращаются остаточные колебания земной коры. Обычно при бедствиях подобного рода установить точное число жертв удается только спустя недели или даже месяцы, и то - не до конца. Очень многих цунами могло унести в море, и для своих оставшихся в живых родных эти люди так и останутся - пропавшими без вести.