В Британии хотят ввести новый налог для иностранцев

В воскресенье премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поделилась планами правительства по защите британских покупателей жилья. Мэй заявила, что ставит целью гарантировать жителям Великобритании возможность иметь свой дом. К сожалению, заплатить за решение проблемы бездомности придется иностранцам. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Как заявила Мэй, правительство вскоре объявит о введении дополнительного налога в 3 процента от цены недвижимости для приобретающих жилье иностранцев, как физических, так и юридических лиц.

Таким решением власти Великобритании надеются нивелировать "негативное" влияние иностранцев на рынок жилой недвижимости, пишет ТАСС.

Ранее Лейбористская партия предложила поднять налоги для тех британцев, которые покупают себе второе жилье.