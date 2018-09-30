В Афганистане ликвидировали одного из командиров движения "Талибан"

Один из командиров радикального движения "Талибан" ликвидирован в афганской провинции Парван, передает агентство Пажвак со ссылкой на представителя власти района Сия Герд Ноор Ака Сейма (Noor Aqa Same). Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, несколько десятков повстанцев совершили нападение на пост КПП в ночь с пятницы на субботу. Силовики отразили атаку повстанцев, в результате чего командир "Талибана" района Саланг Кари Манаф был убит вместе с двумя боевиками, еще пять нападавших получили ранения.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.