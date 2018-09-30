В Индонезии более 100 заключенных сбежали из тюрьмы после землетрясения

Более 100 заключенных сбежали из тюрьмы в провинции Центральный Сулавеси в Индонезии, якобы из-за отказа начальника тюрьмы дать им разрешение отправиться на поиск пострадавших при землетрясении родственников. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, пишет газета Jakarta Post.

Как сообщает газета, 342 заключенных подожгли тюрьму после того, как начальник тюрьмы не одобрил их прошение разыскать родственников, проживавших в разрушенной после катастрофы местности.

​В свою очередь, местный телеканал Kompas TV приводит слова начальника тюрьмы, который заявил, что в результате бунта "по меньшей мере 100 человек сбежали из тюрьмы". По его словам, 100 сотрудников полиции Центрального Сулавеси уже были направлены на урегулирование инцидента.

Сообщается также, что пожар, разгоревшийся на территории тюрьмы, разрушил большую часть учреждения и не позволяет удерживать оставшихся там заключенных. На месте сейчас работают бригады пожарных.

Мужчина ищет свои вещи среди обломков разрушенного дома в городе Палу на острове Сулавеси, где прошло сильное землетрясение и цунами. 29 сентября 2018



Утром в пятницу у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в этом же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков.

Затем СМИ сообщили, что на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. Число жертв землетрясения и последовавшего за ним цунами в Палу достигло, по последним данным, 832 человека.