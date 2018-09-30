ФИФА привлекла юристов из-за поступка Месси и Роналду

Президент ФИФА Джанни Инфантино был разочарован поведением двух суперзвезд мирового футбола - Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которые приняли решение не приезжать на вручение премии лучшему игроку года по версии ФИФА на гала-вечере в Лондоне 24 сентября. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Напомним, Месси не был включен в число трех претендентов на звание лучшего игрока года. Роналду попал в число трех финалистов, но приз достался его бывшему одноклубнику по "Реалу" Луке Модричу.

При этом Месси и Роналду были включены в символическую сборную ФИФА по итогам года, но, не приехав, не присутствовали на общем фото из 11 футболистов.

Дабы не допустить повторения подобных ситуаций в будущем, Инфантино попросил юристов ФИФА найти способы, как заставить всех номинантов посещать данное мероприятие.