Глава МИД Сирии заявил о переподготовке боевиков на базе США

США на своей базе Ат-Танф в Сирии занимаются переподготовкой остатков от террористической группировки "Исламское государство" (организация запрещена в России). Об этом заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем в интервью RT, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Наша практика показывает, что они собирают остатки ИГИЛ на этой базе и проводят их переподготовку, чтобы потом послать их воевать с сирийской армией. Зачем? Затем, что они хотят затянуть сирийский кризис в интересах Израиля", - объяснил Муаллем.

В то же время министр заявил, что все это - напрасные усилия.

"У базы Ат-Танф нет будущего на сирийской земле", - заключил Муаллем.