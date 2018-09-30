Глава МИД Сирии заявил о переподготовке боевиков на базе США
30 сентября 2018 16:16 190
США на своей базе Ат-Танф в Сирии занимаются переподготовкой остатков от террористической группировки "Исламское государство" (организация запрещена в России). Об этом заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем в интервью RT, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Наша практика показывает, что они собирают остатки ИГИЛ на этой базе и проводят их переподготовку, чтобы потом послать их воевать с сирийской армией. Зачем? Затем, что они хотят затянуть сирийский кризис в интересах Израиля", - объяснил Муаллем.
В то же время министр заявил, что все это - напрасные усилия.
"У базы Ат-Танф нет будущего на сирийской земле", - заключил Муаллем.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!