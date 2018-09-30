Президент Индонезии прибыл на пострадавший от землетрясения остров Сулавеси

Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в воскресенье, 30 сентября, в административный центр провинции Центральный Сулавеси в город Палу. Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, передает новостной портал Detik.

Как отмечается, глава государства пообщался со спасателями и призвал их "работать день и ночь, чтобы найти живых людей".

По имеющимся данным, на борту президента также были доставлены медикаменты, продовольствие и предметы первой необходимости.