В России в результате пожара погибли три человека

Пожар произошел в воскресенье в селе Грабово Бессоновского района Пензенской области, в результате погибли три человека, по данному факту следователи проводят проверку. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщило областное управление СК РФ.

По данным ведомства, около 2.30 мск пожарные при тушении огня в доме на улице Строителей обнаружили двоих погибших, а после полной ликвидации возгорания было найдено тело третьего погибшего.

"В результате пожара погиб 54-летний мужчина, его 43-летняя сожительница и их 43-летняя знакомая, которая на протяжении года проживала в этом же доме. При осмотре на телах погибших каких-либо повреждений не обнаружено. По предварительной информации, их смерть могла наступить от отравления продуктами горения", - говорится в сообщении.

Следователи считают, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

По факту гибели людей при пожаре проводится проверка, отметили в СК.

По данным регионального главка МЧС, пожар в частном доме в селе Грабово произошел в воскресенье в 01.56 мск. "В щитовом доме, крытом шифером, выгорела дощатая веранда и обгорел потолок", - уточнили в МЧС.