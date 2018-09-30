Эрдоган: Турция готова оказать всяческую помощь Индонезии
30 сентября 2018 18:13 196
Турция готова оказать всяческую помощь Индонезии в связи с произошедшим землетрясением, повлекшим за собой жертвы. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в социальной сети Twitter.
Эрдоган также выразил соболезнования в связи с погибшими в результате землетрясения и цунами индонезийскому народу, пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.
По последним данным, число погибших в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси возросло до 832 человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!