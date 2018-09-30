Евросоюз выделил Индонезии полтора миллиона евро экстренной гумпомощи

Еврокомиссия от имени Евросоюза предоставила 1,5 миллиона евро экстренной гуманитарной помощи ввиду землетрясения и цунами в Индонезии, говорится в сообщении Еврокомиссии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Еврокомиссия выделила первичную экстренную гуманитарную помощь в 1,5 миллиона евро", - говорится в релизе.

Утром в пятницу у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в этом же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. По последним данным, в Палу погибли 832 человека.

Средства Евросоюза будут направлены на поддержку наиболее пострадавших, они пойдут на обеспечение их продовольствием, водой, медицинской помощью.

​При этом ЕК готова предоставить дополнительную поддержку при необходимости и внимательно следит за развитием ситуации.

Евросоюз также активировал службу создания спутниковых карт местности в рамках системы Copernicus.

Поддержку Индонезии из-за случившегося уже пообещала, в частности, Южная Корея, которая направит гуманитарную помощь в размере одного миллиона долларов.