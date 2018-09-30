Опасная лихорадка продолжает уносить жизни людей в Греции

В Греции количество жертв от лихорадки Западного Нила возросло до 31 человека. Об этом сообщает Arcynewsy, ссылаясь на данные Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Всего, по данным центра, лихорадкой заразился 271 человек.

Впервые вирус лихорадки Западного Нила был выявлен в Греции в 2010 году. Также его выявили еще восьми других европейских странах.

Инфекция переносится комарами, которые из-за летней жары и продолжительных дождей очень быстро плодятся. В связи с этим специалисты советуют носить прикрывающую руки и ноги одежду и не снимать с окон москитные сетки.