Василий Ломаченко назвал пятерку лучших боксеров мира

Чемпион мира в трех весовых категориях и действующий чемпион мира по версии WBA Super в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко назвал свою пятерку лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

На первое место Ломаченко поставил чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда. На второй позиции абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик. Третье место у чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа. Четвертый - чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBO Сауль Альварес. А пятый - чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Эррол Спенс.