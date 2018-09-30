ФИФА может отстранить сборную Австралии от всех турниров

ФИФА может приостановить членство Федерации футбола Австралии в своей организации, сообщает AFP, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Такое решение будет принято, если австралийцы не справятся с административным кризисом, который сотрясает местную федерацию. Ее члены не могут договориться о реформировании организации в соответствии с требованиями ФИФА. Если в ближайшее время договоренности по реформам не будут достигнуты, ФИФА распустит Федерацию футбола Австралии.

Дисквалификация австралийской федерации автоматически приведет к отстранению сборных Австралии от международных турниров, включая Кубок Азии, который пройдет в начале 2019 года. Австралия является его действующим победителем.