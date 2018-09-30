Facebook могут оштрафовать на около полтора миллиарда долларов из-за атаки хакеров

Компания Facebook может заплатить 1,62 миллиарда долларов штрафа из-за хакерской атаки, в результате которой было взломано около 50 миллионам аккаунтов пользователей. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Facebook могут оштрафовать на сумму до 1,25 миллиарда фунтов стерлингов (1,62 миллиарда долларов США) из-за взлома около 50 миллионов аккаунтов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники воспользовались уязвимостью в коде Facebook, что повлияло на функцию Просмотр моего профиля.

Согласно новому законодательству Европейского Союза относительно данных компании, которые его нарушают, должны будут уплатить до четырех процентов от общей суммы своей прибыли. В прошлом году Facebook получила 31,2 миллиарда фунтов стерлингов (40 миллиардов долларов) прибыли.