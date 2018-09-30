В Греции во время урагана пропали три человека

В Греции три человека пропали во время урагана "Ксенофон", обрушившегося на страну в субботу, сообщил губернатор Центральной Греции Костас Бакояннис, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сейчас мы ищем трех наших жителей на Эвбее. Мы бросили туда все силы", - написал губернатор на своей странице в Facebook.

В Центральной Греции из-за урагана выпало значительное количество осадков. В городе Теологос в области Фтиотида с субботы до утра воскресенья выпало 464 миллиметра осадков, на Эвбее - 233 миллиметра, сообщила метеослужба Национальной обсерватории Греции.

Потоки воды уносили машины, в том числе с людьми. Одна из унесенных в районе Пили на Эвбее машин была найдена, но неизвестно местонахождение двух человек. Вторую машину с людьми унесло на дороге Прокопи-Мандуди. Ее пассажир нашелся, идут поиски водителя.

Губернатор сообщил, что чрезвычайная ситуация объявлена в муниципалитетах Лакрос, Мандуди, Лимни, Агиа Анна.

"Горячо прошу всех - будьте осторожны и избегайте ненужных поездок", - подчеркнул губернатор.

Генеральный секретариат гражданской защиты сообщил, что чрезвычайное положение будет объявлено в нескольких регионах страны.