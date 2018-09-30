В Индонезии начали эвакуацию раненых при землетрясении в соседнюю провинцию

Спасатели Индонезии приступили к эвакуации пострадавших в результате сильного землетрясения на острове Сулавеси в соседнюю провинцию Южный Сулавеси, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Соответствующее распоряжение отдал в воскресенье президент страны Джоко Видодо, побывавший в городе Палу (административный центр провинции Центральный Сулавеси) и проинспектировавший ход спасательной операции.

"Одна из приоритетных задач - эвакуация всех раненых в город Макассар (административный центр провинции Южный Сулавеси)", - цитирует главу государства новостной портал Detik. По его информации, речь идет примерно о 900 пострадавших.

Как сообщает портал, жители Палу в панике стремятся покинуть город, опасаясь новых толчков. Очевидцы говорят о тысячах собравшихся в местном аэропорту, который только в воскресенье возобновил прием и отправку пассажирских рейсов. При этом, как отмечает Detik, приоритет в работе отдается военно-транспортной авиации, самолеты которой забирают раненых, доставляют тяжелую технику, продовольствие, медикаменты, продукты, питьевую воду.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Центральный Сулавеси в пятницу, в течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 3-5 м. По последним данным национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий, в провинции Центральный Сулавеси в результате стихии погибли 832 человека, более 540 получили тяжелые ранения. Кроме того, свои дома были вынуждены покинуть как минимум 16 тыс. местных жителей, были разрушены тысячи домов, гостиниц, торговых центров.