В Индонезии начали эвакуацию раненых при землетрясении в соседнюю провинцию
Спасатели Индонезии приступили к эвакуации пострадавших в результате сильного землетрясения на острове Сулавеси в соседнюю провинцию Южный Сулавеси, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Соответствующее распоряжение отдал в воскресенье президент страны Джоко Видодо, побывавший в городе Палу (административный центр провинции Центральный Сулавеси) и проинспектировавший ход спасательной операции.
"Одна из приоритетных задач - эвакуация всех раненых в город Макассар (административный центр провинции Южный Сулавеси)", - цитирует главу государства новостной портал Detik. По его информации, речь идет примерно о 900 пострадавших.
Как сообщает портал, жители Палу в панике стремятся покинуть город, опасаясь новых толчков. Очевидцы говорят о тысячах собравшихся в местном аэропорту, который только в воскресенье возобновил прием и отправку пассажирских рейсов. При этом, как отмечает Detik, приоритет в работе отдается военно-транспортной авиации, самолеты которой забирают раненых, доставляют тяжелую технику, продовольствие, медикаменты, продукты, питьевую воду.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Центральный Сулавеси в пятницу, в течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 3-5 м. По последним данным национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий, в провинции Центральный Сулавеси в результате стихии погибли 832 человека, более 540 получили тяжелые ранения. Кроме того, свои дома были вынуждены покинуть как минимум 16 тыс. местных жителей, были разрушены тысячи домов, гостиниц, торговых центров.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!