Раскрыты человеческие потери России в Сирии

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что потери Вооруженных сил России в Сирии составили 112 человек, сообщает "Парламентская газета", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На данный момент потери наших Вооруженных сил в Сирии составляют 112 человек, почти половина из которых приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20. Из техники потеряны восемь самолетов, семь вертолетов и, возможно, один-два БТР и бронеавтомобиля", - сказал Бондарев.

Он также назвал российскую контртеррористическую операцию в Сирии самой динамичной, продуктивной и результативной локальной военной кампанией в современной истории.

"Успехи и малые жертвы объясняются многими факторами: и отличной подготовкой летного состава, и суперсовременным оружием и техникой, и высочайшим уровнем организации кампании", - отметил он.

Бондарев также подчеркнул, что действия армии России в Сирии показали, что страна "научилась воевать".