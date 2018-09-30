Референдум в Македонии оказался под угрозой срыва

Явка на референдуме в Македонии по изменению названия страны, который начался в утром в воскресенье, 30 сентября, составила 22,56 % состоянием на 15:00. Об этом сообщает Radio Slobodna Evropa, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Наблюдатели отметили, что явка ниже, чем на недавних парламентских выборах. Существует вероятность того, что голосов не хватит для вступления референдума в силу.

Согласно македонскому законодательству, для признания плебисцита успешным необходимо, чтобы проголосовали более половины от общего числа избирателей. Это означает, что на участки должно прийти порядка 903 тысяч граждан.

Отмечается, что противники переименования намерены бойкотировать голосование. В частности, за бойкот выступает оппозиционная партия "Объединенная Македония".