Президент Армении о решении нагорно-карабахского конфликта

Армения и Азербайджан должны приложить усилия, чтобы единственно правильный подход к решению нагорно-карабахского конфликта - переговоры, не только остался в силе, но и привел к реальному результату.

Об этом в интервью грузинскому телеканалу Starvision заявил президент Армении Армен Саркисян, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, нагорно-карабахский конфликт может выйти за рамки противостояния Армении и Азербайджана. "На Южном Кавказе сосредоточено слишком много вооружений, - сказал Саркисян. - Карабахская тема важна не только для Армении и Азербайджана, она очень важна для всего региона. Решение этой проблемы теоретически может иметь разные пути. Но мне кажется, реалистичен только один путь".