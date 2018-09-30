Глава МИД Британии выступил с угрозой в адрес ГРУ

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Россия заплатит "слишком высокую цену" за вмешательство в дела Великобритании и пренебрежение международными правилами, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В частности, подчеркнул он, власти Великобритании "планируют поймать в сеть ГРУ".

"Пока у власти в Великобритании находятся консерваторы, для Кремля есть простое послание: если вы будете вмешиваться в дела этой страны, если вы будете использовать химическое оружие, если вы не будете играть по международным правилам, цена всегда будет слишком высокой", - сказал Хант.

Об этом Хант заявил в ходе ежегодной конференции Консервативной партии Великобритании.