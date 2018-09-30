Президент Турции призвал положить конец расизму из-за скандала с Озилом

30 сентября 2018 21:07

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган адресовал слова поддержки завершившему карьеру в сборной Германии Месуту Озилу, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

29-летний немец с турецкими корнями принял решение уйти из национальной команды после чемпионата мира - 2018. Свое решение он обосновал тем, что к нему несправедливо относились фанаты и члены сборной из-за фотографии с Эрдоганом.

"Расизму должен прийти конец. Месут Озил, который был рожден и взращен в Германии, был исключен из сообщества, потому что сфотографировался в Англии.

Я, как президент Турции, не могу стерпеть такое отношение к этим молодым людям", - приводит слова главы государства Goal.

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