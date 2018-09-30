Президент Сербии оставил в силе высший уровень боеготовности из-за ситуации в Косове

Президент Сербии Александар Вучич распорядился оставить в силе высший уровень боеготовности, объявленный в субботу из-за ситуации на севере Косова. Об этом сообщил в воскресенье министр обороны страны Александар Вулин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Президент республики выразил удовольствие энергией, трудом, готовностью и скоростью военных Сербии, но выразил глубокую обеспокоенность событиями в Косове. Президент приказал сохранить высший уровень боеготовности, о его отмене будет отдельный приказ", - цитирует министра национальное телевидение Сербии.

Ранее, в субботу, Вучич перевел в полную боевую готовность вооруженные силы страны и спецназ полиции в связи с обострением обстановки на севере Косова после того, как несколько десятков косовских спецназовцев въехали на территорию населенного сербами севера края, что запрещено международными договорами. Спецназ занял позиции вокруг водохранилища Газиводе, взял под контроль ГЭС "Газиводе", а также вторгся в Центр экологии и развития в селе Зубин-Поток. В этой связи президент Сербии выразил протест генсеку Йенсу Столтенбергу.