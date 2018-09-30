В Македонии завершился референдум о переименовании страны

В Македонии началось голосование на консультативном референдуме об изменении названия страны, сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Голосование на референдуме, которое началось в 8.00 мск было завершено в 20.00 мск. Вопрос для голосования был сформулирован следующим образом: "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?".

"Согласно данным с 84,83% обработанного материала, явка составила 34,9% избирателей на 18.30 (19.30 мск)", - рассказал председатель государственной избирательной комиссии Оливер Деркоски.

Всего комиссия зарегистрировала 1 млн 806 тысяч 336 избирателей.