Чемпиону НБА грозит штраф за татуировку бренда одежды - ФОТО

Атакующему защитнику "Кливленд Кавальерс" Джею Ар Смиту грозит штраф за татуировку с изображением надписи популярного бренда одежды, сообщает "Советский спорт".

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциаций (НБА) появился в шортах на одном из матчей, где на его оголенной голени красовалась новая татуировка. Теперь руководство НБА грозит игроку штрафом за нарушение дресс-кода, согласно которому баскетболисты не могут использовать в своих образах рекламные и товарные знаки.

"Сегодня меня известили о том, что я буду получать штраф за каждый матч, если не прикрою татуировку. Эти ребята в офисе лиги очень странные", - написал Смит в своем инстаграме, сопроводив сообщение эмодзи среднего пальца.