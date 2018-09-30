Глава МИД Британии сравнил Евросоюз с тюрьмой

30 сентября 2018 22:31

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант сравнил Евросоюз с тюрьмой и заявил, что попытка наказать Британию за выход из ЕС приведет к кризису союза, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Урок истории ясен: если вы превращаете клуб ЕС в тюрьму, то желание сбежать из нее не будет уменьшаться. оно будет расти, и мы будем не единственными заключенными, которые захотят сбежать", - сказал Хант.

Он также подчеркнул, что в настоящий момент руководство ЕС пытается найти способ "удержать клуб вместе", наказывая тех его членов, которые решают уйти. Об этом Хант заявил в ходе ежегодной конференции Консервативной партии Великобритании.

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