В Шотландии судье матча разбили голову бутылкой

Помощник главного судьи матча седьмого тура Шотландской премьер-лиги между футбольным клубом "Ливингстон" и "Рейнджерс" был ранен во время игры, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В голову ассистента арбитра попал предмет, который болельщики "Ливингстона" бросили с трибун. Матч был на время остановлен, чтобы пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Фотографиями эпизода активно делились пользователи твиттера в своих аккаунтах.

Как только врачи смогли остановить сильное кровотечение, ассистент продолжил выполнять свои обязанности.