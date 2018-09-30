В Шотландии судье матча разбили голову бутылкой
30 сентября 2018 23:31 184
Помощник главного судьи матча седьмого тура Шотландской премьер-лиги между футбольным клубом "Ливингстон" и "Рейнджерс" был ранен во время игры, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В голову ассистента арбитра попал предмет, который болельщики "Ливингстона" бросили с трибун. Матч был на время остановлен, чтобы пострадавшему оказали медицинскую помощь.
Фотографиями эпизода активно делились пользователи твиттера в своих аккаунтах.
Как только врачи смогли остановить сильное кровотечение, ассистент продолжил выполнять свои обязанности.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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