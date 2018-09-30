СМИ назвали «предательства», из-за которых Роналду ушел из «Реала»
Испанские СМИ назвали причины, из-за которых экс-нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду принял решение покинуть клуб, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации El Mundo Deportivo, португальца расстраивало несколько "предательств" со стороны руководства.
Во-первых, он был крайне недоволен разбирательством с казначейством Испании, которое обвиняло его в уклонении от уплаты налогов.
Во-вторых, пятикратный обладатель "Золотого мяча" расстроился из-за того, что клуб отказался повышать ему зарплату, чтобы тот смог справиться с трудностями с налоговой. Он также был разозлен из-за того, что получал меньше форварда "Барселоны" Лионеля Месси и нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара.
В-третьих, Роналду никогда не нравилось, что его заслуги ставят ниже легенды клуба Альфредо Ди Стефано и других выдающихся личностей в истории "сливочных".
33-летний Роналду ушел из "Реала" минувшим летом, перейдя в "Ювентус".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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