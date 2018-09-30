Футбольный матч чемпионата Франции был дважды приостановлен из-за беспорядков болельщиков

Матч восьмого тура чемпионата Франции по футболу "Монпелье" - "Ним" был дважды приостановлен из-за беспорядков на трибунах. Об этом сообщает издание L'Equipe, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Впервые игра была приостановлена в первом тайме на шесть минут из-за сломанного под напором болельщиков ограждения на трибунах за воротами. На 80-й минуте встречи при счете 3:0 в пользу хозяев судья во второй раз остановил встречу из-за прорвавшегося на поле болельщика "Монпелье". Из-за беспорядков к трибуне были стянуты представители правоохранительных органов. Футболисты "Монпелье" подошли к трибуне в попытке успокоить болельщиков, тогда как игроки "Нима" после инцидента покинули поле.

Спустя полчаса игра возобновилась, болельщики были предупреждены о том, что в случае повторения беспорядков матч будет завершен, а хозяевам будет записано техническое поражение.

В итоге игра завершилась победой "Монпелье" - 3:0. Благодаря победе "Монпелье" поднялся на второе место в турнирной таблице с 15 очками, "Ним" (9 очков) занимает 14-ю строчку.