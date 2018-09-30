Премьер Македонии оценил референдум о переименовании страны
30 сентября 2018 23:00 248
Македонский премьер-министр Зоран Заев высказался о проведенном в стране референдуме, на котором решается вопрос о переименовании страны. Об этом сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Сегодня мы имели успех демократии, успех европейской Македонии", - сказал Заев после голосования.
Он отметил, что голосование стоит расценивать как успех страны и населения Македонии.
Заев также предположил, что большинство голосовавших выступили за переименование Македонии. Он уточнил, что после референдума этот вопрос также рассмотрит македонский парламент.
Ранее сообщалось, что в Македонии завершился референдум о переименовании страны. Отмечалось, что явка приблизилась к отметке в 35%.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
30 сентября 23:44 162
В России создают артиллерийский комплекс "Набросок"
30 сентября 23:31 184
В Шотландии судье матча разбили голову бутылкой
30 сентября 22:48 346
СМИ назвали «предательства», из-за которых Роналду ушел из «Реала»
30 сентября 22:31 199
Глава МИД Британии сравнил Евросоюз с тюрьмой
30 сентября 22:11 251
Чемпиону НБА грозит штраф за татуировку бренда одежды - ФОТО
30 сентября 23:44
В России создают артиллерийский комплекс "Набросок"
30 сентября 23:31
В Шотландии судье матча разбили голову бутылкой
30 сентября 23:19
71 yaşlı kişidən örnək addım: Parkı pulsuz təmizləyir - VİDEO
30 сентября 23:00
Премьер Македонии оценил референдум о переименовании страны
30 сентября 22:48
СМИ назвали «предательства», из-за которых Роналду ушел из «Реала»
30 сентября 22:44
Главный тренер "Сумгайыта": Голевых эпизодов у нас было больше
30 сентября 22:35
Məhsul bol, qiymətlər də fermerlərin ürəyincədir - VİDEO
30 сентября 22:31
Глава МИД Британии сравнил Евросоюз с тюрьмой
30 сентября 22:11
Чемпиону НБА грозит штраф за татуировку бренда одежды - ФОТО
30 сентября 21:57
Polonez ordumuza hansı üstünlüyü verir? - VİDEO
30 сентября 21:56
В Македонии завершился референдум о переименовании страны
30 сентября 21:55
Главный тренер "Габалы": Мне жаль моих футболистов
30 сентября 21:30
Никол Пашинян может снести памятник Гарегину Нжде?
30 сентября 21:22
МИД Иордании внес ясность о дате открытия границы с Сирией
30 сентября 21:07
Президент Турции призвал положить конец расизму из-за скандала с Озилом
30 сентября 21:01
Глава МИД Британии выступил с угрозой в адрес ГРУ
30 сентября 20:55
В Японии число пострадавших при тайфуне "Трами" превысило 80 человек
30 сентября 20:39
В Греции анархисты совершили рейд на резиденцию американского посла
-
30 Сен. 10:42 7 971
-
30 Сен. 09:54 6 062
-
30 Сен. 17:36 3 328
-
30 Сен. 10:17 3 173
-
30 Сен. 09:57 2 852