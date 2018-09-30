В России создают артиллерийский комплекс "Набросок"

Новейший артиллерийский комплекс "Набросок" создается в интересах ракетных войск и артиллерии РФ, заявил главком сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

День сухопутных войск отмечается в России 1 октября.

"Для ракетных войск и артиллерии разрабатывается комплекс артиллерийско-минометного вооружения батальонного звена "Набросок" с различными вариантами базового шасси, в том числе для оснащения арктических подразделений", - сказал Салюков в интервью газете МК.

Генерал также отметил, что сегодня завершается разработка межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ", в котором реализован инновационный режим стрельбы "Шквал огня". При нем несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели, что обеспечивает массированный удар.

Салюков напомнил, что в обозримом будущем сухопутные войска ожидают поступления на вооружения таких новейших боевых платформ как "Армата", БМП "Курганец-25" и БТР "Бумеранг".