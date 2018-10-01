Главы МИД Турции и Франции встретились в Париже
1 октября 2018 06:42 132
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился с французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом, сообщают турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Переговоры прошли в Париже в рамках официального визита главы турецкого МИД во Францию.
Стороны обсудили региональную тематику, включая ситуацию в Сирии, нынешнее состояние, а также перспективы развития двусторонних отношений и другие вопросы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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