Канада и США достигли соглашения по НАФТА
Канаде и США удалось достичь соглашения по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), сообщает канадский телеканал CTV News со ссылкой на высокопоставленный американский источник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным телеканала, несмотря на то что сделка достигнута, она еще должна быть окончательно утверждена.
Скоро ожидается совместное заявление главы МИД Канады Христя Фриланд и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, добавляет телеканал.
США, Мексика и Канада по настоянию американского президента Дональда Трампа ведут переговоры по актуализации зоны свободной торговли НАФТА. Трамп заявлял также, что предпочел бы раздельные торговые договоры с Мехико и Оттавой, что почти наверняка поставило бы крест на НАФТА.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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