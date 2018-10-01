Беспорядки в тюрьме в Гватемале: погибли не менее семи заключенных
1 октября 2018 08:42 247
Не менее семи заключенных погибли в воскресенье в результате беспорядков в тюрьме гватемальского города Фрайханес неподалеку от столицы страны.
Как сообщает портал Prensa Libre, все началось со ссоры между заключенными мужской тюрьмы, которая переросла в масштабные беспорядки, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Еще четыре человека получили ранения, они доставлены в госпиталь. Как сообщают спасатели, погибшие были убиты с применением огнестрельного оружия. Охрана уже обнаружили один из пистолетов, которые использовали заключенные.
Всего в тюрьме отбывают наказание порядка 2 тысяч человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!