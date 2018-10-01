Беспорядки в тюрьме в Гватемале: погибли не менее семи заключенных

1 октября 2018 08:42

Не менее семи заключенных погибли в воскресенье в результате беспорядков в тюрьме гватемальского города Фрайханес неподалеку от столицы страны.

Как сообщает портал Prensa Libre, все началось со ссоры между заключенными мужской тюрьмы, которая переросла в масштабные беспорядки, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Еще четыре человека получили ранения, они доставлены в госпиталь. Как сообщают спасатели, погибшие были убиты с применением огнестрельного оружия. Охрана уже обнаружили один из пистолетов, которые использовали заключенные.

Всего в тюрьме отбывают наказание порядка 2 тысяч человек.

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