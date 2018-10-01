Усманов рассказал о последнем олигархе в России

Предприниматель и миллиардер Алишер Усманов считает, что в России остался всего один олигарх. Такое мнение он высказал в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По мнению Усманова, главным критерием отнесения к олигархии считается факт получения бизнеса от властей, поэтому он не относит себя к олигархам.

"Я слово "олигарх" вообще терпеть не могу. Олигарх - это человек, который все взял, не заплатив. Я к ним никогда в жизни не относился", - сказал предприниматель, сравнив этот термин с "фаворитом королевы".

Кроме того, Усманов рассказал о последнем в России олигархе, однако не стал раскрывать его личность. "Считаю, остался у нас один пассажир в этом вагоне, он уже пустой, а он один сам сидит - до сих пор катится. Он олигарх", - отметил он, добавив, что этот человек потерял все, кроме одной компании.

Алишер Усманов - основной акционер (48%) USM Holdings, объединяющей активы в горнорудной промышленности и металлургии ("Металлоинвест", Байкальская горная компания), телекоммуникациях ("Мегафон"). Также у Усманова есть доли в медиаактивах ("ИД "Коммерсантъ"), девелопменте ("Химки Групп") и спорте (английский футбольный клуб Arsenal). Его состояние оценивается в 12,5 миллиардов долларов, и таким образом, он занимает десятую строчку в списке богатейших россиян.

В 2018 году Усманов попал в "кремлевский доклад" Минфина США - список лиц, приближенных к президенту России Владимиру Путину, в отношении которых в будущем могут быть введены санкции.