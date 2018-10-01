В Киеве неизвестный открыл огонь по полицейским

В Киеве неизвестный мужчина открыл огонь по полицейским, сообщил отдел коммуникации полиции в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел около 22 часов (мск) на Лаврской улице в Печерском районе украинской столицы. Патрульные сообщили, что человек в темной одежде перебегал дорогу в неустановленном месте перед их автомобилем, при этом вел себя странно и периодически приседал. Двое полицейских бросились за ним, неизвестный в ответ несколько раз выстрелил.

"Стрелок сбежал. Для его розыска в Киеве введен специальный оперативный план. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, спецназовцы и кинологи", - рассказал начальник киевского управления украинской полиции Андрей Крищенко.

Одного полицейского с ранениями в ногу и плечо доставили в больницу.