В Киеве неизвестный открыл огонь по полицейским
В Киеве неизвестный мужчина открыл огонь по полицейским, сообщил отдел коммуникации полиции в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел около 22 часов (мск) на Лаврской улице в Печерском районе украинской столицы. Патрульные сообщили, что человек в темной одежде перебегал дорогу в неустановленном месте перед их автомобилем, при этом вел себя странно и периодически приседал. Двое полицейских бросились за ним, неизвестный в ответ несколько раз выстрелил.
"Стрелок сбежал. Для его розыска в Киеве введен специальный оперативный план. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, спецназовцы и кинологи", - рассказал начальник киевского управления украинской полиции Андрей Крищенко.
Одного полицейского с ранениями в ногу и плечо доставили в больницу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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