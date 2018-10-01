На Урале россиянин нашел на помойке секретные документы МВД

Житель города Асбест Свердловской области нашел на помойке архивные документы местного отделения полиции. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети "Одноклассники", приложив фото папок с документами, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Выкидывая мусор на помойку, обнаружил рядом с контейнерами какие-то папки. Внимания бы не обратил, но в глаза кинулось, что в правом верхнем углу у некоторых - стоит гриф "секретно". Заинтересовался, поднял, начал листать - действительно секретные документы нашей асбестовской полиции, есть старые (но гриф не погашен), есть посвежее", - написал пользователь Митя Гилязов.

В числе найденных документов оказались персональные данные сотрудников, оперативные данные, различные приказы, информация по уголовным делам. Некоторые из материалов были помечены грифом "секретно". После обнаружения документов россиянин попытался связаться с начальником местного отделения полиция, однако тот к телефону не подошел.

Как сообщил официальный представитель Главного управления МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых, о находке секретных документов в ведомстве уже знают, и по данному факту ведется детальное разбирательство.

По его словам, одна из версий, которую отрабатывают сыщики, может быть провокация, устроенная одним из ранее уволенных по отрицательным мотивам сотрудников полиции города Асбест.