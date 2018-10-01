Генсек НАТО поприветствовал итоги референдума в Македонии

1 октября 2018 07:30

НАТО приветствует голосование "за" на референдуме в Македонии, призывает все политические силы воспользоваться этой исторической возможностью, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я приветствую голосование "за" на референдуме. Я призываю всех политических лидеров и партии действовать конструктивно и ответственно, чтобы использовать эту историческую возможность", - заявил он в своем аккаунте в Twitter, комментируя первые результаты голосования.

"Двери НАТО открыты, но все национальные процедуры должны быть завершены", - отметил он.

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