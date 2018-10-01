В Иране троих человек приговорили к смертной казни из-за коррупции

Трех человек приговорили к смертной казни в Иране по обвинению в коррупции, сообщает местный телеканал Press TV со ссылкой на официального представителя судебной системы Ирана Голамхоссейна Мохсени Эджеи, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам Мохсени Эджени, приговоры были вынесены специальными трибуналами в Тегеране, которые к настоящему моменту вынесли различные приговоры 35 "экономическим нарушителям". Из них 32 человек приговорили к тюремному заключению на срок до 20 лет.

"Из 35 осужденных троих приговорили к смертной казни за "распространение коррупции на земле", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на заявление Мохсени Эджени.

По его словам, приговоры должны быть утверждены Верховным судом Ирана перед приведением в исполнение. Все приговоры, за исключением смертной казни, являются окончательными. Апелляцию в Верховный суд в связи со смертной казнью можно подать в течение 10 дней.

Ранее глава судебной власти Ирана Садек Амоли Лариджани написал письмо верховному лидеру, в котором говорилось о том, что "враги развязали экономическую войну против иранского народа", и попросил дать разрешение на принятие "решительных и быстрых мер в рамках закона". Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в ответ на это призвал к "быстрым и справедливым" правовым действиям для противостояния экономической войне в стране.