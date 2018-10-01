Гвинет Пэлтроу вышла замуж

1 октября 2018 07:33

Американская актриса Гвинет Пэлтроу вышла замуж, сообщает The Hollywod Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Избранником актрисы стал Брэд Фэлчак - один из создателей сериалов "911" и "Американская история ужасов". По данным издания, свадьба прошла во дворе дома одного из друзей пары, на церемонии присутствовали многие знаменитости, в том числе, Роберт Дауни-младший, Кэмерон Диас и Стивен Спилберг.

До этого Пэлтроу была замужем за солистом Coldplay Крисом Мартином, у них есть двое детей.

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