Гвинет Пэлтроу вышла замуж
1 октября 2018 07:33 297
Американская актриса Гвинет Пэлтроу вышла замуж, сообщает The Hollywod Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Избранником актрисы стал Брэд Фэлчак - один из создателей сериалов "911" и "Американская история ужасов". По данным издания, свадьба прошла во дворе дома одного из друзей пары, на церемонии присутствовали многие знаменитости, в том числе, Роберт Дауни-младший, Кэмерон Диас и Стивен Спилберг.
До этого Пэлтроу была замужем за солистом Coldplay Крисом Мартином, у них есть двое детей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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